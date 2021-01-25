نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سفر الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم بقطر.

ومن المقرر أن تتجه البعثة صباح الجمعة القادم إلى الدوحة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي المنسق العام للرحلة وعضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الطبية بالفريق الدكتور محمد شوقى، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر ونائبه أشرف عمر، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.

من جانبه أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالريف، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.