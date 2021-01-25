نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة الفيصلي والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام بعد أقل من ساعة مباراة الفيصلي والهلال والتي تجمع الفريقان على ارضية ملعب إستاد مدينة المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة نادي الفيصلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ملائكة.

خط الدفاع : عبد الله أحمد حسن ، وليد عبد الوهاب ، روسي ، حسين صالح.

خط الوسط : ميركل ، هشام فايق ، أحمد الفقي ، امالفيانو.

خط الهجوم : غيرمي ، تافاريس.

فيما يلعب الهلال كالآتي :-

حراسة المرمى : المعيوف.

خط الدفاع : البريك ، هيون سو ، جحفلي ، الشهراني.

خط الوسط : كاريلو ، كنو ، كويلار ، باهبري.

خط الهجوم : جوميز ، جيوفينكو