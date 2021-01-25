تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في على استاذ الدفاع الجوى في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصرى لموسم 2020 / 2021. وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة الأهلي و بيراميدز والقنوات الناقلة لها.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي المتصدر، أما نادي بيراميدز فيحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 القناة الحصرية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز.

المباراة: الاهلى VS بيرميدز

البطولة: دوري WE المصري

الموعد والتوقيت – يوم الثلاثاء 26-1-2021 فى تمام الساعه السابعة والنصف مساءً

القنوات الناقلة – ON TIME SPORTS HD 1

و يطمح الأهلي لمواصلة سلسله انتصاراته والفوز على بيراميدز ليحافظ على الصدارة، بينما يريد نادي بيراميدز الفوز على الأهلي لإستعادة نغمة الإنتصارات وتعزيز ترتيبه في الدوري خاصةً بعدما تعادل مع سموحه بنتيجة 1-1 في الجوله التاسعة.

وسيغيب اللاعب وليد سليمان عن المباراة بسبب إصابته في مباراة البنك الأهلي، ومن المتوقع أن يغيب عن مباريات كأس العالم للأندية، بينما يعودة محمد الشناوي إلي قائمة الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف، حيث كان من المقرر إيقافه أربع مباريات ولكن تم تخفيض العقوبة لمباراة واحدة فقط.

أما عن نادي بيراميدز فمن الممكن أن يشارك اللاعب إبراهيم حسن في المباراه بعد أن تم رفع الإيقاف عنه.