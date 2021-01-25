الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن حقيقية طلب النادي ضم أحد لاعبي النادي الأهلي لتدعيم صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال "المصدر" في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج": طلبنا لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، وهو حق للنادي الإسماعيلي وفقا لعقد إنتقال محمود متولي لاعب الإسماعيلي السابق والذي إنتقل للأهلي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، وكان هناك بند ينص على أحقية الإسماعيلي في الحصول على لاعبين من القلعة الحمراء".

وينتظر الإسماعيلي حسم إنتقال الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن لصفوف الدراويش في الفترة الجارية.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة حقيقية، في ظل تراجع أداء الفريق وترتيبه بجدول الدوري العام.

كان الاسماعيلي طالب بضم لاعبين من نادي الزمالك على سبيل الأعارة أبرزهم محمد عبدالسلام وأحمد عيد، من أجل خروج الاسماعيلي من كبوته.