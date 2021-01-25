رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب يهنئ الرئيس والداخلية بعيد الشرطة

أصدر الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بيانا يهنئ من خلاله الشرطة المصرية قيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين الذي يحل اليوم 25 يناير ويخلد ذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا، كما توجه حسين بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وجاء بيان رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين كالآتي: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة قيادات وضباطا وأفراد بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين. تلك المناسبة التي تُخلد ذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتابع: أثمن بكل التقدير والإعزاز والفخر جهود رجال الشرطة المصرية الذين يسطرون كل معاني التضحية والفداء لحفظ أمن واستقرار وطننا الغالي مصر من أجل أن يحيا شعبها كريما عزيزا شامخا لا يحني جباهه أبدا إلا للخالق وحده.



وأكمل: ولا شك أن مرحلة البناء والتنمية التي يقود ملحمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت بفضل ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والظروف بالغة الصعوبة التي تشهدها المنطقة، وكلي ثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم في تحمل المحن والصعاب بتكاتفنا ووحدتنا وأننا سنجني ثمار التنمية بعد سنوات من العمل والتعب والجد والاجتهاد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائما بنصره لتظل رايتها مرفوعة أمد الدهر.