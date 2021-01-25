تحدث المغربي أسامة الصبر نجم يوفنتوس السابق، المدرب الحالي لفريق الناشئين بالنادى الإيطالي، عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ المحتملة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها قطر في شهر فبراير المقبل.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وقال أسامة الصبر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، لا أعتقد أن الأهلي أو الدحيل "أيًا كان من سيتأهل منهما"، قادر على إحداث مفاجأة أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي".
وتابع أسامة الصبر "بالنسبة لي بايرن ميونخ هو المرشح الأول للتتويج بلقب مونديال الأندية".
وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.