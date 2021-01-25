خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية

تحدث المغربي أسامة الصبر نجم يوفنتوس السابق، المدرب الحالي لفريق الناشئين بالنادى الإيطالي، عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ المحتملة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها قطر في شهر فبراير المقبل.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وقال أسامة الصبر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، لا أعتقد أن الأهلي أو الدحيل "أيًا كان من سيتأهل منهما"، قادر على إحداث مفاجأة أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي".

وتابع أسامة الصبر "بالنسبة لي بايرن ميونخ هو المرشح الأول للتتويج بلقب مونديال الأندية".

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.