التعاون يفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي

فاز فريق التعاون على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي.

افتتح لياندر تاوامبا التسجيل للتعاون في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل ضمك النتيجة عن طريق أنتوليك في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، عاد تاوامبا ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، ثم أضاف وقع بعدها على الهاتريك الخاص به في الدقيقة 87، ليقود كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون للنقطة 24 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.