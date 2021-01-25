لاعب الزمالك ينتظر عرضًا من أحد الأندية السعودية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينتظر عرضا من أحد الأندية السعودية.

يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء سواء على سبيل البيع أو الإعارة. ومن المقرر أن يصل العرض الرسمي للاعب ومسؤولي الزمالك في خلال الساعات القليلة المقبلة وتتجه النية للموافقة على رحيل اللاعب للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. وكان اللاعب رفض عرضا من نادي سيراميكا في الفترة الحالية للانتقال إلى صفوفه بسبب الخلاف على المقابل المادي.

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