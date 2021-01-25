شاهد .. الأهلي أول ناد في مصر وإفريقيا يتسلم شهادة «الأيزو»

حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح النادي الأهلي أول نادٍ رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التي تعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها في كل العصور.
وقام المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» بتسليم الخطيب، رئيس النادي، شهادة «الأيزو 9001:2015» في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.
جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES) «Near East Service) ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO 9001 لسنة 2015».
وأشاد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، وخص فريق المراجعين من شركة «NES» بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى فني وحرفي متميز أثناء عملية التدقيق.
كما أبدى المجلس تقديره أيضًا للملاحظات التي أضافها فريق المراجعة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة المضافة لتطبيق نظام لإدارة الجودة بالنادي.
وهنأ المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «NES» النادي على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول النادي الأهلي على هذه الشهادة كأول نادٍ رياضي مصري وإفريقي يحصل عليها، يمثل اعترافًا دوليًّا بتبنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للنادي ومجلس إدارته.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للخطوات التي يقوم بها النادي على كافة الأصعدة خاصة إدارات شؤون العاملين والسكرتارية والحاسب الآلي، التي جاءت مشاركتها كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يتبعها تنظيم محاضرات مماثلة لبقية إدارات النادي بما يضمن تحديث دولاب العمل بالصورة المناسبة.
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