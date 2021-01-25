حازم إمام يدق جرس إنذار من إمكانية توقف استخدام تقنية الفار

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت " أن الشركة المسئولة عن الفار أعلنت أنها ستتوقف عن العمل في حال عدم حصولها على باقي مستحقاتها المتأخرة، مطالبا اللجنة بحل تلك الأزمة سريعا لأن توقف استخدام تقنية الفار سيزيد من أزمات التحكيم.
وأضاف أن على الرغم من وجود تلك التقنية فإن الأزمات وأخطاء الحكام مازالت موجودة.. فكيف إذا توقفت، مشددا على أن وجودها أصبح ضروريا وأساسيا.
وعن مباراة الزمالك وأسوان في الدوري أكد حازم إمام أن الفريق الأبيض قدم مباراة رائعة على الرغم من التعادل، مشددا أن باتشيكو المدير الفني للفريق مدرب رائع وذكي وقدم مباريات عالمية مع الفريق منذ توليه المسئولية.
وأضاف أن الأهلي أيضا يقدم أداءً جيدا، مشددا أن لاعبي فريق المقاولون كانوا في حالة ضياع خلال الشوط الثاني من مباراتهم أمام الأهلي ولكن تغييرات موسيماني المدير الفني للأهلي كانت رائعة.
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