الخطيب: شهادة «الأيزو» خطوة كبيرة لتطوير قطاعات الأهلي .. صور

أبدي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي سعادته بحصول النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح أول نادٍ رياضي في مصر وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وقال الخطيب إن هذه الخطوة تعكس إصرار مجلس الإدارة على السير بقوة لتحقيق أهدافه في كل الاتجاهات ليس فقط الرياضية والإنشائية ولكن الإدارية أيضًا، في ظل البحث دائمًا عن وضع النادي في المكانة التي يستحقها على كافة الأصعدة، وبالشكل الذي يلبي طموحات أعضائه وجماهيره.

وأوضح أن حصول إدارة الأهلي على شهادة الأيزو يبقى بمثابة مرحلة أولى في هذا الطريق، خاصة أن هناك المزيد من الشهادات المعتمدة أيضًا في هذا المجال، التي يتطلع النادي إلى الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الطفرة الإدارية التي تشهدها إدارات النادي باعترافات دولية، من خلال تبني أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح.

وأكد الخطيب تقديره للتعاون مع شركة «NES» التي تعد واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، وذلك طبقًا لمتطلبات المواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة.

وقال رئيس النادي إن الحصول على شهادة الأيزو يحمل الأهلي مسئولية كبيرة تجاه أعضائه وجماهيره، من أجل استكمال الطفرة الإدارية النوعية التي تشهدها إداراته المختلفة، وتعد استمرارًا للحفاظ على ريادة النادي في كل المجالات، وحرص مجلس الإدارة على التطوير المستمر في قطاعات النادي المختلفة.