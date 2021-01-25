20 لاعبا في معسكر سموحة لمواجهة المقاولون غدا

اختار أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عشرين لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون فى الخامسة من مساء الغد.

واللاعبون الذين تم اختيارهم:

الهانى سليمان، عمر صلاح،رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى، أحمد جمال، أطهرالطاهر، على غزال، أحمد حمص، محمد ليلة، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى، حسام حسن، ديريك نسينامبى، محمد طلعت.