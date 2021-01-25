الرياضة

النصر يستعد للترسانة بقوة وداهش يعود للتدريبات

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استأنف فريق النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني تدريباته علة ملعبه بمصر الجديدة استعدادا لمواجهة الترسانة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة 11 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات حيث شهد المران عودة احمد داهش الظهير الأيسر يعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بورتو ويسعي الجهاز الفني لتجهيزه للدفع به أمام الترسانة .

ويركز سيد عيد خلال التدريبات علي النواحي الفنية كما عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين لرفع الروح المعنوية خلالها سيد عيد اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز بشكل جيد و طالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة تقام علي ملعب النصر .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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