النصر يستعد للترسانة بقوة وداهش يعود للتدريبات

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات حيث شهد المران عودة احمد داهش الظهير الأيسر يعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بورتو ويسعي الجهاز الفني لتجهيزه للدفع به أمام الترسانة .
ويركز سيد عيد خلال التدريبات علي النواحي الفنية كما عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين لرفع الروح المعنوية خلالها سيد عيد اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز بشكل جيد و طالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة تقام علي ملعب النصر .
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