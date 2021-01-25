نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول فشل في ضم نجم آرسنال السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام يونانية أن مسئولي ليفربول الإنجليزي تواصلوا مع نجم الدفاع اليوناني سوكراتيس باباستوتوبولوس الذي فسخ عقده بالتراضي مع آرسنال منذ أيام.

ونشر جيانيس كوريانوبولوس الصحفي اليوناني بصحيفة سبورت تايم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن سوكراتيس قد تلقى مكالمة من ليفربول لمعرفة رأيه في الانضمام إلى الحمر لكن لم يتطور الأمر أكثر من ذلك.

وقال جيانيس كوريانوبولوس عبر تويتر:"كان متوقعًا أن يتحرك ليفربول بخطوة أكثر من ذلك لكن هذا لم يحدث وبالتالي سيوقع سوكراتيس اليوم على عقده مع أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين ونصف مقابل 1.5 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت".

وألمح جيانيس كوريانوبولوس أنه أصبح بإمكان النجم اليوناني البالغ من العمر 32 عامًا التفاوض مع نادي جديد حتى ينضم إليه في صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع آرسنال.

وأوضح جيانيس كوريانوبولوس أنه كان من المفترض أن ينتهي عقد النجم اليوناني مع المدفعجية في الصيف المقبل ولكن جاء هذا الإتفاق لأن سوكراتيس لا يشارك في الموسم الحالي أبداً، حيث تم إستبعاده من قائمة الفريق.

وأشار جيانيس كوريانوبولوس إلى أن سوكراتيس كان قد إنضم لآرسنال من بروسيا دورتموند في يوليو 2018، حيث شارك مع الجانرز في 69 مباراة.