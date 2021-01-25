نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لإقالة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن التفاصيل الكاملة في إعلام فرانك لامبارد بأنه لم يعد مدربا للفريق.

وقالت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أنه ورغم الانتصار الذي حققه تشيلسي على لوتون تاون (3-1) يوم الأحد في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، رأى مالك النادي رومان أبراموفيتش، أن الفريق لا يسير في الاتجاه الصحيح مع لامبارد، حيث تفتقد التشكيلة للثقة تحت قيادته، وأبرز دليل على ذلك، إهدار تيمو فيرنر لركلة جزاء أواخر الشوط الثاني من اللقاء.

وأصدر أبراموفيتش الذي يتمتع بعلاقة طيبة مع لامبارد، أوامره بإقالة مدرب الفريق، وهو ما تم صباح الإثنين.

حيث تلقى اتصالا هاتفيا، بشأن اجتماع طارئ مع مسؤولين في النادي، فحول طريقه من ملعب التمارين إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، والتقى لامبارد في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، مع رئيس النادي بروس بوك، والمديرة التنفيذية مارينا جرانوفسكايا، ليتم إخباره بأنه تم إنهاء خدماته.

وأضافت "ذا صن" أن بقية أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب، تلقوا اتصالات هاتفية لإعلامهم بإنهاء خدماتهم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية بأن الاجتماع الذي امتد لنصف ساعة فقط، كان هادئا وتمتع بالاحترافية من قبل الطرفين، لا سيما لامبارد الذي شعر بأنه ستتم إقالته بعد تلقيه المكالمة الهاتفية.

يذكر أن فرانك لامبارد تمت إقالته من منصبه صباح الإثنين، بعد سلسلة من العروض الضعيفة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يحل مكانه مدرب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل.