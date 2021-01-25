انطلاق الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد بتنظيم اتحاد الفروسية ببركاء

تشتمل على الجانبين النظري والعملي لمدة خمسة أيامٍ

انطلقت أمس الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة الرياضات الدولية خلال الفترة من 24 الى 28 يناير الجاري وذلك بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، بمشاركة (63) متسابقا من مختلف محافظات وولايات السلطنة، وذلك بهدف تأهيل وصقل مهارات الفرسان العمانيين في رياضة التقاط الاوتاد، وقد حضر الافتتاح احمد بن سيف العبري أمين السر العام والدكتور يوسف بن سليمان الوهيبي أمين الصندوق وخالد بن محمد السيفي مدير دائرة أنشطة الفروسية ومحمد بن سالم المالكي رئيس لجنة الرياضات الدولية، وقد تم تعريف المشاركين بأهمية الدورة وبرنامجها الزمني الخاص بأيامها الخمسة، كما حضر الدورة المدربون الدوليون منصور بن علي المحروقي وعلي بن صالح البلوشي وحمود بن محمد الدغيشي وهلال بن حسن البلوشي ويوسف بن راشد المعمري ومحمد بن جمعة المالكي والمساعدون خميس بن خدابخش البلوشي وعبيد بن لاحق القريني.

وقد تم وضع عدد من الشروط للمشاركة من بينها إحضار رسالة رسمية من النادي اللجنة أو المركز التابع له الفارس متضمناً أسماء عدد خمسة فرسان كحد أقصى، ترشيح مدرب لحضور الدورة كمتدرب، كما لا يحق لأي فارس أو مدرب المشاركة إذا سبق له المشاركة مع أي من وحدات الخيالة الحكومية ، سيتم إيواء خيول المشاركين في المرابط المخصصة بمزرعة الرحبة على أن يتكفل المشارك بإحضار السيف والرمح والاعتناء بخيله وتغذيتها، مدة الدورة خمسة أيام في الفترة المسائية وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادات مشاركة معتمدة من الاتحاد العماني للفروسية، يجب الالتزام بالمواعيد المقررة ولباس الفرسان طوال فترة الدورة، عدم اصطحاب الاطفال والالتزام بالتباعد امتثالا لقرارات اللجنة العليا.

كما أن الدورة انطلقت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في مزرعة الرحبة وهو المكان الرئيسي لممارسة هذه الرياضة والذي حظي بإقامة العديد من البطولات الدولية على مستوى العالم.

برنامج الدورة

واشتمل اليوم الأول على شرح تفصيلي عن مسابقات الرمح الفردي والفرق وقانون مسابقات الرمح وكذلك التدريب العملي الميداني، اليوم الثاني سيتضمن شرحا تفصيليا عن مسابقات السيف الفردي والفرق وقانون مسابقات الرمح وكذلك التدريب العملي الميداني، اليوم الثالث سيتناول شرحا تفصيليا عن مسابقات الليمونتين والحلق بالسيف وقوانين اللعبة والتدريب العملي والميداني، اليوم الرابع التدريب على جميع الألعاب وعمل مسابقة تدريبية للفرسان المشاركين، أما اليوم الخامس والاخير فسيتم إقامة مسابقة رسمية بين الفرسان المشاركين وحفل الختام والتكريم.