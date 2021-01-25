اليوم 4 مباريات في الدور الثاني لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد

تقام اليوم 4 مباريات في الدور الثاني لمنافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي، حيث يلتقي صلالة مع الاتحاد الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي ويلتقي قريات مع العروبة الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صور الرياضي، وتقام على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق مباراتان تجمع الاولى مجيس مع الشباب في الساعة الخامسة مساء ويلتقي السويق مع فنجاء في الساعة السابعة مساء .

وكانت اندية صلالة والاتحاد وقريات والعروبة ومجيس وفنجاء والشباب تأهلت الى المرحلة الثانية في الدوري بعد فوزها في مباريات المرحلة الأولى، حيث فاز صلالة على ظفار 23/21 وتفوق الاتحاد على النصر 23/14 وفاز قريات على مصيرة 49/15 و العروبة على الطليعية 40/19 وفنجاء على صحار 28/26 وفوز الشباب على المصنعة 32/23 و مجيس على صحم 42/25 .

وتلعب مباريات الدورين الثاني والثالث بنظام خروج المغلوب وفي حال انتهت المباراة بالتعادل سيتم تطبيق المادة ( 2-2) مــن قانون اللعبة بتمديد المباراة إلى أشواط إضافية وستلعب الأندية الأربعـــة التي ستتأهـــل إلى الدور الثالث مـــع الأندية الأربعة المتأهلة سابقًا وهي مسقط وعمان والسيب وأهلي سداب، وسيتم إجراء قرعة بينها لمعرفة الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، وتلعب مباريات الدور قبل النهائي للأندية الأربعة بطريقة الذهاب والإياب، وفي حال التعادل سيطبق نظام ولوائح لجنة المسابقات ويسمح للاعبي النادي من فئة الشباب بالمشاركة بالمباريات

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