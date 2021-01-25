لجنة المسابقات باتحاد اليد تعلن جدول مباريات وقواعد وشروط دوري الدرجة الأولى بمشاركة 6 أندية

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد جدول مباريات وقواعد وشروط دوري عام السلطنة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020/2021م والذي سينطلق يوم 26 فبراير القادم بمشاركة 6 أندية؛ هي مسقط وأهلي سداب والسيب ونادي عمان ومجيس وصلالة، حيث ستلعب مباريات الدوري بنظام الدوري من مرحلتين (تجميع نقاط ) حيث تنص لائحة المسابقة إذا تعـــادل فريقان أو أكثر في مجموع النقاط على أي مركز يرجع إلى الآتي : مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط .وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف ( ما له ناقصاً ما عليه ) بين الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط .وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف ( ما له ناقصاً ما عليه ) في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف مباريات الفريق الذي ينسحب من أي مباراة . وإذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف الفريق الذي ينسحب من أي مباراة .وإذا استمر التعادل بعد ذلك يتم تحديد الأسبقية عن طريق القرعة ، وبحضور مندوبي الفرق المتعادلة.ويمنح الفريق الفائــــز ( 3 ) نقاط والفريق المتعادل ( 2 ) نقطـة و يمنح الفريق الخاســر ( 1 ) نقطـة والفريــــــــق المنسحـب ( لا شيء ) .

وسوف يشهد الأسبوع الاول للدوري 3 مباريات تجمع المباراة الأولى صلالة مع مجيس في الساعة الرابعة عصرا على ملعب صالة نادي الأمل ويلتقي اهلي سداب مع مسقط في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية التي تجمع بين نادي عمان والسيب في الساعة السادسة مساء .

الجوائز والمكافآت

يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درعا تذكارية و24 ميدالية ذهبية أو هدية و(10) آلاف ريال

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 24 ميدالية فضيـة أو هديــــة و(5) آلاف ريال

و يمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث على 24 ميدالية برونزية أو هدية + (3) آلاف ريال

ويمنح المدرب الوطني الفائز فريقه بالمركز الأول مكافأة مالية مقدارها (250) ريالا عمانيا .