رابطة الدوري العماني تعلن مواعيد مباريات دور الـ 8 لمسابقة كأس جلالته لكرة القدم

تنطلق مباريات الذهاب 5 فبراير القادم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أعلنت رابطة الدوري العماني بالاتحاد العماني لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 8 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 وقد تأهل إلى هذا الدور 8 أندية وهي ظفار حامل اللقب وعبري والمصنعة والسيب وصحم والنهضة والاتحاد والسويق حيث ستنطلق مباريات الذهاب يوم الجمعة 5 فبراير القادم ويلتقي في المباراة الاولى عبري مع السويق على ملعب المجمع الرياضي بعبري في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء وفي نفس اليوم تقام المباراة الثانية وتجمع السيب مع صحم على ملعب استاد السيب الرياضي في الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة مساء وتستكمل مباريات مرحلة الذهاب يوم السبت 6 فبراير القادم من خلال اقامة مباراتين يلعب في المباراة الاولى النهصة مع الاتحاد على ملعب مجمع البريمي في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء والمباراة الثانية تجمع بين ظفار والمصنعة على ملعب مجمع السعادة في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء .

اما مباريات الاياب ستقام يومي 15 و 16 فبراير القادم ففي يوم الاثنين 15 فبراير القادم يلعب صحم مع السيب بمجمع صحار الرياضي في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء والمباراة الثانية تجمع المصنعة مع ظفار بمجمع الرستاق الرياضي في الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساء .

اما مباريات يوم الثلاثاء 16 فبراير القادم يلعب السويق مع عبري على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء تليها المباراة الثانية بين الاتحاد والنهضة على ملعب مجمع السعادة في الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء .

وتنص لائحة المسابقة الغالية في الدور الـ 8 بان المباراة الأولى (ذهاب) تعتمد نتيجتها بنهاية الوقت الأصلي، وفي حالة تساوي الناديين في عدد النقاط بنهاية الوقت الأصلي للمباراة الثانية (إياب) يتم تحديد النادي الفائز حسب التسلسل التالي : النادي المسجل لمجموع أهداف أكبر في المباراتين ، وفي حالة تساوي مجموع الأهداف المسجلة في المباراتين ، فإنه يتم احتساب الهدف المسجل خارج ملعب النادي بهدفين ، ويتم تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض (الهدف بهدفين) حتى نهاية الوقت الأصلي لمباراة الاياب ولا تطبق هذه القاعدة في الأشواط الإضافية.

أما في حالة التساوي (التعادل) بعد احتساب مجموع الأهداف المسجلة، يلعب وقت إضافي مدته ثلاثون (30) دقيقة على شوطين متساويين، وفي حالة انتهاء الوقتين الإضافيين بالتعادل (السلبي أو الإيجابي) يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد النادي الفائز والمتأهل للمربع الذهبي للكأس الغالية .