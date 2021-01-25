ذي يزن: هيكلة ودمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب فـي الوزارة ستخدم عمل الأندية فـي أداء رسالتها المجتمعية

فـي لقائه برؤساء أندية السلطنة بالمجمع الرياضي بصحار موجِّها بضرورة تفعيل أدوارها إلى حدودها القصوى فـي كافة الأنشطة

- قريبا الانتهاء من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية ودائرة بالوزارة تعنى بالاستثمار لمساعدة الأندية على ذلك.. والتأكيد على أدوار الجمعيات العمومية وضرورة تفعيلها والالتزام بضوابطها

صحار ـ العمانية:

أكد صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أن هيكلة ودمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في الوزارة ستخدم عمل الأندية في أداء رسالتها المجتمعية، كما أنها تنسجم وتتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040 وتسهم في تحقيق الإنجازات بالمحافل الدولية.

جاء ذلك في اجتماع موسع لسموِّ السَّيد وزير الرياضة والثقافة والشباب مع رؤساء أندية السلطنة أمس في المجمع الرياضي بصحار بمحافظة شمال الباطنة، كما أكد سموُّه خلال الاجتماع أن الدمج يجعل للأندية أدوارًا فاعلة في القطاعات الثلاثة، بوصفها مكانًا مهمًّا للإبداع سواء كان ثقافيًّا أو رياضيًّا أو شبابيًّا في مختلف المحافظات والولايات، موجِّهًا سموُّه رؤساء الأندية لضرورة تفعيل أدوار الأندية إلى حدودها القصوى في كافة الأنشطة، ودعا سموُّه إلى مضاعفة الجهود لتفعيل النشاط الثقافي والشبابي، مع الحرص على المشاركة في برامج الوزارة وأنشطتها ومسابقاتها المتعددة، فضلًا عن الحرص على الانفتاح على المجتمع المحيط وتبنِّي برامج مشتركة تجمع بين قضايا المجتمع والبيئة والواقع المُعاش. وأشار سموُّه إلى أنه سيتم الانتهاء من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، آملًا أن يخدم النظام الأساسي الجديد للاتحادات الرياضية المنتخبة التطلعات ويسهم في تطوُّر الرياضة العمانية، كما أوضح سموُّه في اللقاء دور الجمعيات العمومية باعتبارها المرجع القانوني لعمل الأندية وضرورة تفعيل تلك الأدوار، والالتزام بضوابطها، كما دعا إلى الاهتمام بالجوانب الاستثمارية في الأندية وتنويع مواردها المالية، مبينًا أنه ستكون هناك دائرة في الوزارة معنية بالاستثمار ستساعد فور اعتمادها الأندية على ذلك.