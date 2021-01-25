استعدادا لمواجهة بيراميدز.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.