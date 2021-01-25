مونديال اليد .. اليابان تتقدم على البحرين 12/19 في الشوط الأول

افتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة الأولى، وفِي الدقيقة الثانية يتعادل المنتخب البحريني وفِي الدقيقة ذاتها يتقدم المنتخب الياباني 1/2 ثم يتقدم المنتخب البحريني بهدف ويتعادل المنتخب الياباني ويتألق حارس البحرين محمد حسين ويتصدى لتسديتين متتاليتين ويظل اللقاء على هذه الوتيرة يتقدم أيًا من الفريقين بهدف ويتعادل الاخر حتى الدقيقة العاشرة حين يبدأ المنتخب الياباني التقدم بفارق هدفين 5/7 ، ثم يوسع الفارق الى ثلاثة اهداف 6/9 ليطلب الايسلندي هالدور سيجفوسون وقت مستقطع ، لكنه لا يؤثر على النتيجة، حيث زاد فارق الأهداف لصالح اليابان إلى ستة أهداف ويواصل التقدم حتى ينهي الشوط بفارق 7 أهداف.
تقام المباراة على صالة استاد القاهرة، ويديرها تحكيميًا الطاقم الفرنسي المكون من الشقيقتين تشارلوت وجولي بونافينتورا .
يذكر أن ترتيب المجموعة الثانية بالدور الرئيسي قبل هذا اللقاء كالآتي: الدنمارك 8 نقاط ، الارجنتين 6 نقاط ، كرواتيا 5 نقاط ، قطر 4 نقاط ، اليابان نقطة واحدة ، وأخيرًا البحرين بدون نقاط .
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