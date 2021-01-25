سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز .. وإعادة مسحة أكرم توفيق

أعلن النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا، فيما سيتم إعادة مسحة أكرم توفيق.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة.