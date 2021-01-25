المصري يطمئن على لاعبيه بالفوز على سبورتنج وديًا

بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.. فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق سبورتنج السكندري – أحد أندية مجموعة الاسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب – في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك في اطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحرص الكابتن علي ماهر خلال المباراة على الدفع بمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك بهدف منح حساسية المباريات لكافة اللاعبين والاطمئنان على مستوياتهم الفنية والبدنية ، فيما خاض اللاعبين الأساسيين مرانًا قويًا قبيل انطلاق المباراة اشتمل على عدد من الوحدات التدريبة الفنية والبدنية.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ ، حيث تقدم اسلام عطية بهدف جميل في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ، فيما أضاف أحمد جمعة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين.

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وفي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الثالثة نجح مصطفى سلطان في اضافة الهدف الثالث للمصري من ركلة جزاء ، قبل أن يضيف حسن علي الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة عشر من جملة تكتيكية جميلة ، فيما أحرز سبورتنج هدفه الوحيد في الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز المصري بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة : أحمد دعدور لحراسة المرمى ، علاء عطا ، محمد صالح ، كريم علاء ، حسن علي لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، حجاج عويس كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي اسلام عطية ، مصطفى سلطان ، محمد جريندو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة.

فيما شارك في الشوط الثاني كل من معاذ أنور ومحمد جابر والحارس عصام ثروت بدلًا من كريم علاء واسلام عطية والحارس أحمد دعدور ، وكذلك زياد فرج ومحمد الجمل وعلي حمدي وابراهيم سعيد وأحمد صابر بدلًا من حسن علي وأحمد جمعة وحجاج عويس وايزي ايميكا ومحمد جريندو.