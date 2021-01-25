نادي سباقات الخيل يصدر قائمةً مبدئيةً لكأسي خادم الحرمين

أصدر نادي سباقات الخيل اليوم البرنامج المبدئي لكأسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخيلي لإنتاج المحلي والمفتوح في نسختها السادسة والخمسين، والتي ستجري منافساتها مساء السبت المقبل على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الجولة الـ 50 خلال الشوطين العاشر والحادي عشر لمسافة 2000 متر.

وسجل مبدئيًا في شوط الإنتاج المحلي للكأس 23 جوادًا "منها 21 حصان وفرسين"، وتضم القائمة أبرز الخيل الموجودة في الإسطبلات السعودية من عمر 4 سنوات، ويظهر من خلال هذه القائمة اهتمام وقوة "الإسطبل الأحمر" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في السباقين؛ من خلال تسجيله لثلاثة أسماء بارزة ومعروفة، أولها بطل كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز "البذالي" وزميليه "بن دحيم" و "ابن قامه"، بينما تظهر عبر القائمة تطلعات بطل بطولة الميادين السعودية 2020 الجواد "غملاس" لمحمد العماج و "الأفخم" لنغيمش العجمي، ورغبة البطل "ولد أخيل" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان في العودة لساحة الانتصارات بمساندة زميله الجديد "هولان" المنتشِ بفوزه الأخير بكأس الملك خالد الجواد "مولع" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ساعيًا بشراسةٍ لنيل لقبه الفئوي الثاني.

وضمت القائمة المبدئية للشوط المفتوح من الكأس 28 جوادًا جميعها من فئة الحصن لعمر الثلاث سنوات فما فوق، ويبرز من خلالها تطلعات إسطبل سمو الأمير سعود بن سلمان في ضم "كأس خادم الحرمين الشريفين" إلى فوزه بــ "كأس ولي العهد"، عبر جواده المرشح الخطير "ماكينج ميركلس" في مواجهة مرتقبة مع بطل "كأس ولي العهد للخيل المحلية" "الزحزاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي، وينتظرها عشاق وجماهير سباقات الخيل بفارغ الصبر، لتحديد الجواد الذي ربما يكون الأعلى تصنيفًا بالميدان السعودي.

وفيما جهز الإسطبل الأحمر لهذه الموقعة جيادًا ذات مستويات عالية تؤهلها لقلب الأمور لصالحه، وفي مقدمتها "كاربلانكو" وبطل "كأس الملك سعود" المحلي "حلاف" والمترقب "بيرشان مون"، وفي المقابل لا يمكن من خلال هذه القائمة المبدئية القوية إغفال الجوادين الجديدين على الساحة السعودية "غرونكفسكي" و"إكسلرود" لخالد بن مشرف وتصنيفها "111 و110" على اعتبار أنهما يحملان التصنيف الأعلى من بين الجياد المشاركة.



كما ضمت القائمة المبدئية لأشواط الأمسية والبالغة 11 شوطًا، الخيل المسجلة مبدئيًا وعددها 32 جوادًا في الشوط التاسع للخيل المحلية على مسافة 2000متر، المخصص لـ "كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين" في نسختها 27، حيث ستقدم للخيالة الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كؤوس وجوائز نقدية، بينما سيحصل بقية الخيالة للمراكز وحتى الأخير على مبلغ 5000 ريال، بينما سيحصل مالك الجواد الفائز على سيارة، وستوزع جائزة ومقدارها 120 ألف ريال لأصحاب الخيل التي ستحتل المراكز من الرابع وحتى الخامس بحسب النسب المعتمدة في نادي سباقات الخيل