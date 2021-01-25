النصر يستعيد جهود نجمه السابق أحمد فوزي لاعب المقاصة رسميا

تعاقد نادي النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق مع احمد فوزي لاعب مصر المقاصة رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري. وانضم أحمد فوزي للنصر بقيادة سيد عيد المدير الفني قادما من صفوف المريخ البورسعيدي ووقع علي عقود انضمامه لمدة ثلاثة مواسم قادمة وتم توقيع العقود في حضور محمد حجاج المدرب المساعد وأشرف حامد المدير الإداري.

وعاد أحمد فوزي لبيته النصر حيث لعب للنصر سابقا قبل أن يتم بيعه لمصر المقاصة.

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