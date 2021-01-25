وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب في السلاح

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة ناتاليا رودريجيز، وفي حضور نوفاك برڤيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، وعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح .

وتناول الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر بطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل المقبل بمشاركة اكثر من ٨٠ دولة.



وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر حاليًا تستضيف بطولة العالم لكرة اليد رجال وهي أكبر تجمع رياضي عالمي منذ جائحة كورونا، وهي أكبر بطولة عالم ويشارك بها 32 منتخبا من مختلف دول العالم .



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الخاصة بڤيروس كورونا المستجد التي يتم تطبيقها في البطولة بإجراءات صارمة دون خلل والذي يعد نموذج للعالم في إقامة البطولات الرياضية التي يمكن إقامتها مستقبلا ًفي ظل الجائحة.



وأوضح "صبحي" أن كافة التجهيزات من منشآت رياضية ، وفنادق ، واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم للسلاح في أتم جاهزيتها .



وأضاف أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التي تقام على أرض مصر ، مؤكدا ً أن الطفرة

الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر في مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية نظرًا لما يتوفر فيها معايير واشتراطات عالمية على أعلى مستوى .



ووجهت ناتاليا رودريجيز التحية لوزير الشباب والرياضة على الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالبطولة .



كما وجه عبدالمنعم الحسيني الشكر لوزير الشباب والرياضة مؤكدا ً أن وزارة الشباب والرياضة لم تدخر جهدًا في الاستعدادات الخاصة بإقامة البطولة .



يذكر أن بطولة العالم للناشئين والشباب التي تستضيفها مصر إبريل المقبل تقام على مجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي.



حضر الاجتماع محمد الكردي مساعد الوزير للبطولة وعبدالاول محمد معاون الوزير للبطولة.