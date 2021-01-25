وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة.
و أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة.
وتنافس اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك على هامش تدريبات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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