ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا أشارت فيه إلى أنه تم أخذ 2518 مسحة طبية من لاعبي ومدربي وإداريي الفرق المشاركة في المسابقة، وجاءت جميعها سلبية باستثناء 8 مسحات إيجابية وذلك بين يومي 18-24 يناير.
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن الحالات المصابة ستخضع للعزل الطبي لمدة 10 أيام حتى تعافيهم من الإصابة بالمرض.
يذكر أن المسحة الطبية الماضية التي كانت بين يومي 11-17 يناير جاءت جميعها سلبية باستثناء 16 حالة إيجابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 حالات إصابة جديدة بـ كورونا في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.