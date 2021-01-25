جلسة ومعسكر مغلق.. كيف يستعد أحمد سامي لتخطي المقاولون العرب؟

قرر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون فى الخامسة من مساء الغد.

وعقد أحمد سامي جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح مسار الأخطاء ورفع حالتهم المعنوية عقب الوقوع في فخ الأخطاء التحكيمية أمام نادي بيراميدز في الجولة الماضية التي تسببت في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي "1-1".

وطالب سامي لاعبي الفريق بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق الفوز والأرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري .