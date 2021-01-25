فريق سيدات الأهلي ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة هليوبوليس في كأس سوبر السلة

أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "سيدات" اليوم الاثنين استعداداته لمباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق هليوبوليس على لقب كأس السوبر لموسم 2020 في تمام الساعة الرابعة عصر الغد الثلاثاء.

وأقام علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الأهلي مرانه النهائي على صالة الشرقية للدخان عصر اليوم الاثنين وهي الصالة المقرر لها استضافة اللقاء غدًا الثلاثاء.

وحرص الجهاز الفني على إجراء مران خفيف للاعبات والتسديد من أجل الاستعداد للمنافس.

جدير بالذكر أن صالة الشرقية للدخان تستضيف مواجهتي السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2020، بين الأهلي وهليوبوليس سيدات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وبين الاتحاد السكندري والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع المباريات على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيس بوك بجانب قناة أون تايم سبورت.

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