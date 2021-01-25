نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، قائمة فريقه التي ستسافر للقاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ويواجه سموحة نظيره المقاولون باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرا.

وضمت قائمة سموحة كلا من:-

حراسة المرمى: الهانب سليمان و عمر صلاح.

خط الدفاع : رجب نبيل و محمود البدرى و محمد عبد المنعم و محمد الترهونى و أحمد جمال و أطهرالطاهر.

خط الوسط : على غزال و أحمد حمص ومحمد ليلة ومحمد كناريا وإسلام جمال وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحى ورفيق كابو وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن وديريك نسينامبي ومحمد طلعت