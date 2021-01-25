نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الدوري الإسباني تقترب من العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عالمية أن فرصة عودة الجماهير في بطولة الدوري الإسباني بشكل كامل في الموسم الحالي ستكون كبيرة بعد الإقتراب من عام كامل من غياب المشجعين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير الصحفية بأن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا توقع أن تصل نسبة متعاطي اللقاح الخاص بالفيروس المميت في بلاده إلى 70% خلال الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه لو تحققت هذه النسبة فعلاً فهذا يعني إمكانية عودة الجماهير بنسبة 100% في الموسم المقبل مع إمكانية حصول عودة جزئية للجمهور قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن غياب الجماهير أثر بشكل كبير على الوضع الإقتصادي للأندية بالإضافة إلى أنه كان له تأثير واضح على المستوى الفني للمباريات وعلى النتائج.