نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يغري نجم ريال مدريد براتب ضخم لضمه في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى لترميم دفاعه، من خلال التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو عن إذاعة أوندا سيرو، عرض باريس سان جيرمان، على راموس، عقدًا يمتد لـ 3 سنوات.

وقدم سان جيرمان، راموس، عرض مغري للاعب بالحصول على 15 مليون يورو سنويًا.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

ويرغب راموس، الحصول على نفس راتبه الحالي (12 مليون يورو)، لكن ريال مدريد يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا.

وشارك راموس مع ريال مدريد في 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

يذكر أن عقد راموس ينتهي مع ناديه ريال مدريد الصيف المقبل، وحتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق الملكي، وهو الأمر الذي يرغب الفريق الفرنسي في استغلاله.