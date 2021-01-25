نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الدخول فى مفاوضات مع المحترف التونسى سيف الدين الجزيرى.

ويرى باتشيكو أن طريقة لعب الجزيرى تتناسب مع الزمالك بشكل كبير فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز واكتسابه خبرة كبيرة فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية.

وحدد باتشيكو الجزيرى من بين الصفقات التى يرغب فى ضمها فى الساعات المقبلة، فى ظل اقتناعة الكبير بإمكانيات اللاعب.

ويبحث مجلس الزمالك التحرك فى الساعات المقبلة، لتقديم عرض رسمى لإدارة المقاولون العرب لبحث إمكانية الحصول على خدمات اللاعب.