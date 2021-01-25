نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2021 وجدول مواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2021 ، هي أكثر ما يبحث عنه جماهير الساحرة المستديرة حاليًا، عقب إعلان قرعة كأس العالم للأندية 2021، والذي تقرر أن تنطلق فاعلياته في دولة قطر، خلال الأسابيع الأولى من شهر فبراير المقبل. وقد تقرر أن يتم نقل مباريات كأس العالم للأندية 2021، عبر القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2021، ومن بينها قناة الكأس القطرية، وقنوات بي إن سبورت، وذلك عقب أن تقوم فقط بضبط، تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021 على جهازك.

القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2021

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021، في يوم 4 من شهر فبراير 2021، حيث تستضيف دولة قطر، بطولة كأس العالم للأندية 2021 على أراضيها، وسوف يشارك في تلك البطولة النادي الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2021.

سوف تستقبل قطر إجمالي 30% من الحضور، لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2021، في الملعب بصورة حية، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة حاليًا، مع إتاحة الفرصة لنقل مباريات كأس العالم للأندية، عبر القنوات المفتوحة الناقلة للكأس.

تردد القنوات التي تذيع كاس العالم للأندية 2021

يمكنكم مشاهدة ومتابعة البطولة، عبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، ومن بينها:

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لكاس العالم للأندية 2021، عبر القمر الصناعي نايل سات، عند تردد 11919، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

الناقلة لكاس العالم للأندية 2021، عبر القمر الصناعي نايل سات، عند تردد 11919، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. تردد قناة بي إن تي البلغارية، عبر القمر الصناعي هيلاس سات، عند تردد 12565، وبمعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.

تردد قناة ميديايست الإيطالية، عبر القمر الصناعي هوت بيرد، عند تردد 11432، وبمعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة تي في سبورت البولندي، عبر القمر الصناعي هوت بيرد، عند تردد 10834، وبمعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

مباريات كأس العالم للأندية 2021

تم إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، في مدينة زيوريخ في سويسرا، ليتقرر توزيع جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، يتقابل فيها النادي الأهلي بطل أفريقيا، مع نادي الدحيل القطري، مع بداية انطلاق المونديال 2021.

وسوف يلتقي الفائز من البطلين، عقب تلك المواجهة، مع الألماني بايرن ميونيخ، الملقب ببطل دوري أبطال أوربا، وذلك في فترة الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

في حين يلتقي في الربع النهائي، كل من أولسان هيونداى بطل دورى أبطال آسيا، مع تيجريس أونال بطل الكونكاكاف، ثم يلتقي الفائز منهما مع بالميراس أو سانتوس البرازيلي، والملقب بكأس الليبرتادوريس.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021

سوف تلتقي الفرق المتنافسة، حسب توزيع جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021، بالكيفية التالية: