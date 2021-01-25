فاز فريق الدرجة الأولى للكرة الطائرة سيدات على ضيفه هليوبوليس بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن منافسات بطولة الدورى العام.
يقود فريق سموحة:
نجلاء المصرى مديرا فنيا، ومحمد ناصر مدربا عاما، وجيلان فضل محللا تقنيا، والدكتورأحمد عشيبة مخططا للاحمال، والدكتور أمنية أيمن علاج طبيعى، الكابتن رجب عبد النبى مدير ادارى، الكابتن أحمد عبد المولى ادارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة سيدات سموحة تفوز على هليوبوليس 3 / صفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.