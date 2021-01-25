طائرة سيدات سموحة تفوز على هليوبوليس 3 / صفر

فاز فريق الدرجة الأولى للكرة الطائرة سيدات على ضيفه هليوبوليس بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن منافسات بطولة الدورى العام.

يقود فريق سموحة:

نجلاء المصرى مديرا فنيا، ومحمد ناصر مدربا عاما، وجيلان فضل محللا تقنيا، والدكتورأحمد عشيبة مخططا للاحمال، والدكتور أمنية أيمن علاج طبيعى، الكابتن رجب عبد النبى مدير ادارى، الكابتن أحمد عبد المولى ادارى.