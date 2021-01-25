طائرة الاتحاد تفوز على 6 أكتوبر بثلاثية نظيفة

استطاع رجال الاتحاد السكندري للكرة الطائرة الفوز علي نظيره نادي ٦ أكتوبر في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم في إطار لقاءات الدور التمهيدي الثاني واستطاع رجال زعيم الثغر الفوز بثلاث اشواط مقابل لا شئ. جاءت الأشواط كالأتي: الشوط الاول لصالح الاتحاد ١٥/٢٥. الشوط الثاني لصالح الاتحاد ١٤/٢٥. الشوط الثالث لصالح الاتحاد ٢٣/٢٥. وبهذة النتيجة يرتفع رصيد سيد البلد إلى ٢١ نقطة في المركز الثاني للمجموعة الرابعة ويتبقى له مباراة واحدة فقط في هذا الدور مع نادي دلفى يوم الجمعة القادمة في السادسة مساءا علي صالة الاتحاد السكندري.

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