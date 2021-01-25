شاهد.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بيراميدز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بيراميدز.
ودخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا لتلك المباراة.
ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.
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