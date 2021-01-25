ادرسوا القرارات أولا .. حارس الأهلي السابق يفتح النار على عودة الحراس الأجانب للدوري المصرى

فتح أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق النار على توصيات أندية الدوري الممتاز لـ اتحاد الكرة المصري اليوم للموسم الجديد 2020 - 2021

وكتب أحمد فوزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " قرار بيتاخد في دقائق بتكون عاقبته سنوات للتصحيح، يعنى أيه اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع لجنة الأندية يوصى بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب، أنتوا عايزين تقضوا على الحراس المصريين ومنلاقيش حراس للمنتخبات ونقعد نعيط سنين بعد كده".

وأضاف :" "عايزين تخلصوا على مركز الحراسة زى ما خلصتوا على مركز المهاجم والمدافع الأيسر فى المنتخب، ارحمونا بقى وادرسوا القرارات أو التوصيات قبل ما تعرضوها".

وأوصت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم مع الاتحاد المصري لكرة القدم على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم، وتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي. وأوصت أندية القسم الأول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل ، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب. وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد اجتمعت اليوم برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة، حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو ، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام. و أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود اصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها ، حيث أن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب. وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات ، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية. وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد أن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.

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