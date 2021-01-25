عوض فشل الكبار.. أهلي 2006 يفوز على البنك الأهلي برباعية نظيفة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٦ على البنك الأهلي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ والخامسة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عمر كامل.
الدفاع: حسام عادل - علي الدين علاء - أمير علاء - مازن أحمد.
الوسط: مصطفى أشرف - إبراهيم عادل - محمد طارق - عمار وليد - هشام مصطفى.
الهجوم: محمد أحمد سعد.
وشارك عمر زكريا بدلًا من عمار وليد، وأحمد رضا بدلًا من مازن أحمد الذي شعر بإجهاد، وعبد الرحمن هشام بدلًا من محمد أحمد سعد، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من أمير علاء، وعمر فتحي بدلًا من مصطفى أشرف.
وفرض الأهلي سيطرته على المباراة مبكرًا، و نجح محمد أحمد سعد في تسجيل الهدف الأول للأهلي بضربة رأس مباغتة لحارس المرمى في الدقيقة الثامنة، وأضاف محمد طارق الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع في الدقيقة ١٣.
وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة ٥٥، تصدى لها عمر كامل حارس مرمى الأهلي بنجاح، قبل أن يسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة ٦١ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة.
واختتم البديل عمر فتحي رباعية الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مراوغة رائعة لمدافع البنك الأهلي، قبل أن يسدد الكرة في المرمى.
بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٢٨ نقطة من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤-٢، والبنك الأهلي ٢-١، والمقاولون العرب ٢-١، ووادي دجلة ١- صفر، والإنتاج الحربي ٣-١، وسموحة ٢-١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، وفاز على البنك الأهلي ٣- صفر، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبًا، وعمار فتحي إداريًّا، وأحمد ممدوح مدلكًا.
يذكر أن الفريق الأول للنادي الأهلى فشل فى الفوز على البنك الأهلي فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مسابقة الدورى الممتاز وتعادل الفريقان سلبيا.
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