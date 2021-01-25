عوض فشل الكبار.. أهلي 2006 يفوز على البنك الأهلي برباعية نظيفة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٦ على البنك الأهلي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ والخامسة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: حسام عادل - علي الدين علاء - أمير علاء - مازن أحمد.

الوسط: مصطفى أشرف - إبراهيم عادل - محمد طارق - عمار وليد - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد أحمد سعد.

وشارك عمر زكريا بدلًا من عمار وليد، وأحمد رضا بدلًا من مازن أحمد الذي شعر بإجهاد، وعبد الرحمن هشام بدلًا من محمد أحمد سعد، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من أمير علاء، وعمر فتحي بدلًا من مصطفى أشرف.

وفرض الأهلي سيطرته على المباراة مبكرًا، و نجح محمد أحمد سعد في تسجيل الهدف الأول للأهلي بضربة رأس مباغتة لحارس المرمى في الدقيقة الثامنة، وأضاف محمد طارق الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع في الدقيقة ١٣.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة ٥٥، تصدى لها عمر كامل حارس مرمى الأهلي بنجاح، قبل أن يسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة ٦١ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة.

واختتم البديل عمر فتحي رباعية الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مراوغة رائعة لمدافع البنك الأهلي، قبل أن يسدد الكرة في المرمى.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٢٨ نقطة من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤-٢، والبنك الأهلي ٢-١، والمقاولون العرب ٢-١، ووادي دجلة ١- صفر، والإنتاج الحربي ٣-١، وسموحة ٢-١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، وفاز على البنك الأهلي ٣- صفر، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبًا، وعمار فتحي إداريًّا، وأحمد ممدوح مدلكًا.

يذكر أن الفريق الأول للنادي الأهلى فشل فى الفوز على البنك الأهلي فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مسابقة الدورى الممتاز وتعادل الفريقان سلبيا.