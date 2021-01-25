زيدان على بعد خطوات من الرحيل عن ريال مدريد

حسم نادي ريال مدريد موقفه من إقالة المدرب زين الدين زيدان، من منصبه، بعد الإقصاء من دور الـ32 لكأس إسبانيا، بالخسارة أمام ألكويانو، بنتيجة 2-1.

وقال إدوارد كورناجو الصحفي بجريدة "آس" في تصريحا خاص لـ " دوت الخليج": أن زيدان مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري بنسبة 100%،.

وأضاف الصحفي أن ريال مدريد يعتقد أن رحيل زيدان عن الفريق في الوقت الراهن لن يغير أي شيء، ولذلك فإن النادي سيتخذ العديد من القرارت في الصيف القادم.

ومن جانبها قالت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن حقبة زيدان في ريال مدريد انتهت بالفعل، ومن غير المتوقع إستمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وودع فريق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3 - 3، في الدور نصف النهائي، كما ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32، بعد الهزيمة أمام الكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2 -1.

ويعتبر أليجري هو المرشح الأبرز لقيادة الميرينجي في ظل عدم ارتباطه بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، إذ من الممكن أن يخلف زيدان قريبًا

ويحظى أليجري بالمواصفات المطلوبة لدى إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، والتي تبحث عن مدرب ذو خبرة وقدرات قيادية أمام غرفة ملابس مليئة بالنجوم.

كذلك يحظى ناجلسمان بإعجاب إدارة الميرينجي منذ كان مدربًا لهوفنهايم لفلسفته الشجاعة والهجومية وكذلك مرونته التكتيكية.

وكان الألماني قد كشف عن تواصل ريال مدريد معه بعد رحيل زيدان عن تدريب الفريق في فترته الأولى عام 2018،

إلا أنه رفض تولي المسؤولية في ذلك التوقيت، مشيرًا إلى اتفاقه مع النادي الإسباني على التحدث في المستقبل في حالة حاجته إلى مدرب.

وتكمن المشكلة في ارتباط المدرب بعقد مع لايبزيج حتى عام 2023، ما يجعل رحيله عن الفريق معقدًا.

وبجانب أليجري وناجلسمان، تطرح عدد من الأسماء الأخرى أيضًا على طاولة ريال مدريد وهم أسطورة الفريق ومدرب الكاستيا راؤول جونزاليس وزميله السابق والمدرب السابق لناشئ مدريد جوتي هيرنانديز، بجانب لوران بلان، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، ويواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وأرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لأرسنال، بالإضافة إلى توماس توخيل، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وجوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق للفريق ومدرب توتنهام حاليًا.

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