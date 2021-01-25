مونديال اليد .. نجوم العالم يشيدون بتنظيم مصر للبطولة |فيديو

وسجل العديد من اللاعبين رسالة مصورة للتعبير عن سعادتهم بتنظيم البطولة والنظام الامني والصحي بها.
وفِي سياق متصل حرصت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد على تنظيم زيارة عدة منتخبات لاهرامات الجيزة وفِي اطار نظام الفقاعة الطبية المطبق في البطولة لمنع الاختلاط بين البعثات
وعبر رؤساء البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق.
وأكد رؤساء البعثة على شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.
وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.
يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .
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