نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. "العضاض" سواريز يستعيد "شراسته" الهجومية مع أتليتكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد بريقه مجددًا في الموسم الحالي، بعدما اعتقد البعض تراجع مستواه عقب رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي، ولكنه أثبت العكس تمامًا وتألق بشكل كبير مع الأتليتي في بطولة الدوري الإسباني وساهم في صدارة فريقه لترتيب المسابقة متفوقًا على البرسا وريال مدريد.

لويس سواريز رحل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل إلى نادي أتليتكو مدريد ليكتب صفحة جديدة من التألق والنجاح في ملاعب الساحرة المستديرة رغم وصوله لعامه الـ34 وبات قريبًا من حصد لقب الدوري الإسباني رفقة الأتليتي هذا الموسم.

ماذا قدم لويس سواريز مع أتليتكو مدريد؟

وخاض لويس سواريز 19 مباراة مع أتليتكو مدريد في الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1418 دقيقة، سجل 12 هدفًا وصنع هدفين، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

لعب "سواريز" 15 مباراة مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، سجل 12 هدفًا ويعتلي صدارة هدافي الليجا، متساويًا مع اللاعب يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية، بينما صنع اللاعب الملُقب بـ"العضاض" هدفين لزملائه، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وشارك اللاعب الأوروجواياني في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا بإجمالي دقائق لعب فعلية 312 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وساهم "سواريز" في اعتلاء فريق أتليتكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة.