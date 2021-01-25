نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يذاكر بيراميدز بالفيديو ويطالبهم بتنفيذ تعليماته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بمحاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز غدًا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.