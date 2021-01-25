الرياضة

موسيماني يذاكر بيراميدز بالفيديو ويطالبهم بتنفيذ تعليماته

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أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بمحاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وتحدث موسيماني  مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره  بيراميدز غدًا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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