نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنبو إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز غدًا.

وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.