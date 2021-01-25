نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنبو إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز غدًا.
وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل بدء الجولة العاشرة:
1- الأهلي برصيد 20 نقطة
2- الزمالك برصيد 20 نقطة
3- الجونة برصيد 18 نقطة
4- المصري برصيد 13 نقطة
5- بيراميدز برصيد 13 نقطة
6- إنبي برصيد 13 نقطة
7- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة
9- سموحة برصيد 9 نقاط
10- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط
11- غزل المحلة برصيد 8 نقاط
12- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط
13- أسوان برصيد 8 نقاط
14- الإسماعيلي برصيد 7 نقاط
15- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط
16- المقاولون العرب برصيد 7 نقاط
17- وادي دجلة برصيد 6 نقاط
18- الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط