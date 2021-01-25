نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، ٦ لاعبين من قائمة فريقه لمباراة بيراميدز غدًا في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :-

كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة، وأكرم توفيق للإصابة بفيروس كورونا، وجونيور أجاي ومحمود وحيد ورامي ربيعة لوجهة نظر فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:-

وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.