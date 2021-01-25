وأضاف ما زالت ثقتي في اللاعبين كبيرة ، واشعر ان القادم افضل .. وسنفوز المباراة القادمة امام الدنمارك بطل العالم وندخل المربع الذهبي رغم صعوبة المنافس الا ان ثقتنا فيهم اكبر من قوة اي منتخب
واختتم تصريحاته قائلا إن النجاح الذي تحقق يثبت حسن تخطيط الدولة ويعكس حجم المجهود الكبير المبذول خلال سنوات علي كل الجوانب لتكتمل منظومة النجاح ..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين لبيب: منتخب مصر لليد عظيم وحلمنا في المونديال كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.