حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن تفاصيل البعثة الرسمية للفريق التي ستغادر إلى الدوحة صباح الجمعة المقبل؛ للمشاركة في مونديال العالم.

وقالت المصادر، إن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لن يغادر مع البعثة الحمراء إلي الدوحة صباح الجمعة لوجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المصادر، أن الخطيب سوف يطير إلي دبي للحصول على الجرعة الثانية من مصل لقاح كورونا ثم يعود للقاهرة ويغادر بعدها إلي الدوحة لرئاسة بعثة الفريق.

وانتهت لجنة الترتيب لمشاركة الأهلي بمونديال العالم للأندية من كل التفاصيل الخاصة بالرحلة من استخراج التأشيرات والطائرة التي سيغادر على متنها الفريق الأحمر.

واستقرت بشكل نهائي اللجنة علي السفر صباح الجمعة المقبل إلى الدوحة برئاسة محمود الخطيب ومعه ضمن الوفد الرسمي كل من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق عام البعثة والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وامير توفيق مدير التعاقدات والتسويق ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بجانب الجهاز الفني و30 لاعبًا من بينم وليد سليمان الذي لن يشارك في المونديال بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد بالدوري علي أن يستمر الفريق في معسكره حتى موعد السفر إلى الدوحة .

وسوف يخضع الفريق لمسحة طبية صباح الأربعاء طبقًا للبروتوكول الذي تلقاه محمد شوقي من اللجنة المنظومة للمونديال وكذلك مسحة أخرى لدى الوصول لمطار الدوحة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم، وقال عبدالحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.

وحسب مصدر بالجهاز الفني فأنهم أرسلوا قائمة الفريق المختصرة النهائية بـ23 لاعبًا بعد الاجتماع مع محمود الخطيب ولكن تم فرض السرية عليها خاصة أنه يحق للاهلي إستبدال أي لاعب حيت قبل مواجهة الدحيل القطري بـ24 ساعة فقط شريطة أن يكون مسجل في القائمة المبدئية التي تم إرسالها في وقت سابق من بداية شهر يناير ومكونة من 35 لاعب.

وضمت قائمة الــ23 لاعب كل من مصطفي شوبير علي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهم وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وجونيور أجايي، وسيبقي رامي ربيعه وباقي اللاعبين مع البعثة تحسبًا لأي موقف يحدث أو إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

فيما استقر الجهاز الفني علي دخول معسكر مغلق بدءًا من غد الإثنين وحتى موعد السفر الى الدوحة يتخلله خوض مواجهة بيراميدز بعد غد الثلاثاء في مسابقة الدوري بإستاد الدفاع الجوي، وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني الدخول في معسكر مغلق مبكر تجنبًا لأي أزمات قد تحدث وإصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الفريق والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل لمسحة طبية اليوم ثم مسحة أخرى عقب مواجهة بيراميدز وستكون صباح الأربعاء داخل المعسكر.