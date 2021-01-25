عمرو فتحي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال

قال عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، "الحمد لله على التعادل مع سلوفينيا والتأهل مع أفضل 8 منتخبات عالمية، وخطف تذكرة التأهل بعد التعادل مع منتخب ليس بالسهل لأنه من أكبر منتخبات أوروبا وأقواها.. والحمد لله وفقنا أمامه".
وأضاف "كان يمكننا الفوز رغم أننا لم نكن في أفضل حالتنا بسبب الضغط الكبير والمسئولية التي تحملها اللاعبون الذين شعروا بأن الملايين يتابعونهم وأن عليهم إسعادهم".
وأعرب عن سعادته بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وهي رسالة عظيمة تزيد من شعبية كرة اليد، مشيرا إلى أن النهاية الجميلة جاءت بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب بعد التأهل.
واختتم "بإذن الله نكمل المشوار ونصل الى أبعد نقطة في المونديال ونتغلب على الدنمارك الأربعاء المقبل".
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